Dopo 4 anni e mezzo Di Somma lascia il Potenza Va al Francavilla

Colpo a sorpresa del Francavilla. La società sinnica è riuscita ad accaparrarsi Vincenzo Di Somma. Il difensore centrale classe '97 nelle ultime quattro stagioni e mezzo al Potenza, ha deciso di accettare la corte del club rossoblu per un campionato da protagonista. Negli ultimi tre anni il centrale campano ha militato in C nel capoluogo di regione e può apportare la giusta esperienza nella rosa.