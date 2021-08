Un gradito ritorno per il Picerno: vestirà di nuovo rossoblu Ferrani

Gradito ritorno per il Picerno. Il nuovo colpo del direttore generale Vincenzo Greco è Manuel Ferrani. Già in Serie C con la maglia rossoblu due stagioni fa quando arrivò nel gennaio 2020, il difensore nell'ultima stagione ha vestito la maglia della Vis Pesaro in Serie C. In precedenza, con la Viterbese, Rimini, Reggina, Alma Juventus Fano, Pordenone, Alessandria, Teramo, Giacomense e Bellaria Igea Marina, sempre in Lega Pro. Classe 1987, conta circa 400 presenze e 19 gol tra i professionisti. Un elemento di assoluto valore che entra a far parte della rosa del Picerno per la nuova stagione tra i professionisti.

Ufficio Stampa Az Picerno