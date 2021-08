Ciccio Dettori sarà del Picerno per la seconda stagione consecutiva

Continua il percorso insieme tra la Leonessa della Lucania e Francesco Dettori. Il centrocampista di origini sarde, classe 1983, vestirà la maglia del Picerno anche nella stagione 2021/2022 in Lega Pro. Per Ciccio sarà la seconda stagione con l'AZ Picerno. Un'altra importante conferma voluta dal diggì Greco per lo scacchiere di Palo, che può contare anche nella nuova categoria su un elemento di assoluta esperienza e importanza, che conta quasi 600 presenze tra i Professionisti.

Ufficio Stampa Az Picerno