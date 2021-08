Innesto under per il Picerno: dal Casarano arriva il difensore Pagliai

Importante innesto tra gli under per il Picerno. La società, nella persona del Direttore Generale Vincenzo Greco, che ha portato avanti positivamente la trattativa, comunica di essersi assicurata le prestazioni di Gabriele Pagliai. Per il giovane, difensore, nell'ultima stagione 31 presenze con la maglia del Casarano. La Leonessa si assicura così uno degli under più promettenti dell'ultimo campionato nazionale di Serie D.

Ufficio Stampa Az Picerno