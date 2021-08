Benevento. Per Talbi e Schiattarella l'addio alla Strega è vicino

Montassar Talbi sarà ancora per poco un calciatore del Benevento essendo prossima la sua cessione a titolo definitivo al Rubin Kazan. Il tunisino, che era stato contrattualizzato dal D.s. Foggia nel mese di gennaio, non volendo scendere in Serie B, ha accettato il trasferimento al club russo che pagherà ai giallorossi circa un milione di euro permettendo al club del presidente Vigorito di mettere a bilancio una bella plusvalenza.

Anche Pasquale Schiattarella, fin dall'inizio di questa sessione di mercato in lista partenze, pare prossimo all'addio ai colori giallorossi dopo il forte interessamento del Parma. La formazione ducale, dopo le cessioni di Kucka ed Hernani, è alla ricerca di un elemento di esperienza ed affidabilità per il centrocampo affidato a mister Enzo Maresca.

Sul fronte degli arrivi, invece, si registra una frenata per Enrico Del Prato: mister Gasperini, allenatore dell'Atalanta, società che ne detiene il cartellino, parrebbe non voler privarsi del jolly difensivo.