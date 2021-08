Gladiator. Confermati due difensori ed un centrocampista

- Il Gladiator 1924 S.S.D. A R.L. comunica a tutti gli organi di informazione ed ai propri tifosi, di aver confermato per la stagione sportiva 2021/22 il difensore Cassaro Davide.

“Sono felice di rimanere al Gladiator – esordisce il classe 82 con esperienza da vendere - Farò di tutto per ricambiare la fiducia che mi ha dato la società e lo staff tecnico. Sono rimasto perché una società come questa non la si trova facilmente, fatta da persone serie, da professionisti che non ci fanno mancare niente e da uno staff tecnico molto preparato. Ci sono tutte le componenti per fare bene, dipenderà solo da noi. La cosa importante è mettere la stagione passata alle spalle e pensare fin da subito che sarà un campionato molto duro e bisogna pedalare. Mi auguro che ci sarà la possibilità di ritornare a giocare con i nostri tifosi che saranno la nostra spinta”.

- Il Gladiator 1924 S.S.D. A R.L. comunica a tutti gli organi di informazione ed ai propri tifosi, di aver confermato per la stagione sportiva 2021/22 il difensore Marco Ciampi.

Classe 1992 arrivato a Santa Maria Capua Vetere a stagione in corso ha dato il suo contributo alla causa nerazzurra. “Sicuramente una delle cose che non mi ha fatto esitare nemmeno un momento nel restare, non appena ho appreso la notizia della mia riconferma, è la serietà della società tutta, del presidente e di tutti coloro che la rappresentano, la professionalità che la contraddistingue, difficile da trovare nella realtà della categoria. Grande è la voglia di continuare quel percorso con il mister lo staff e la squadra che abbiamo intrapreso, con la conquista della salvezza tanto sperata, grazie al grande lavoro e al sacrificio, inculcataci dal mister e appunto per questo sono sicuro che anche quest’ anno possiamo toglierci grandi soddisfazioni, seguendo sempre la linea del lavoro e del sacrificio senza mai perderla”.

- Il Gladiator 1924 S.S.D. A R.L. comunica a tutti gli organi di informazione ed ai propri tifosi, di aver confermato per la stagione sportiva 2021/22 il centrocampista Vincenzo Marzano.

Classe 1996 sarà il suo terzo anno al Gladiator. “Sono veramente entusiasta di poter riconfermare la mia presenza in questo club che mi ha dato tanto e per fortuna continuerà a darmi. Da quest’anno mi aspetto in primis di dare il meglio di me stesso, di onorare la maglia, di raggiungere tutti gli obiettivi prefissati e superarli anche. Ho scelto di restare perché io e tutta la squadra abbiamo voglia di vincere e di far gioire i tifosi con noi”.

