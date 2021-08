Portici, in panchina c'è il grande ritorno di Sarnataro

Era ormai nell'aria da tempo e il suo lavoro era già iniziato senza proclami o riflettori. È un graditissimo ritorno quello di Mister Sarnataro sulla panchina del Portici 1906.

Tecnico porticese artefice della rinascita del calcio nella città vesuviana nel 2009 dalla “Terza categoria” fino all'Eccellenza, anno dopo anno, vittoria dopo vittoria con emozioni e momenti che ancora oggi restano nel cuore e nella mente dei tifosi e dei protagonisti.

Sei anni di separazione dove il tecnico ha continuato la sua gavetta e cresciuto la sua esperienza, con San Giorgio, Puteolana, Albanova, Pianura e Sporting Barra dove successi e consensi per l'uomo e il tecnico hanno lasciato il segno ovunque. Ora ritorna meritatamente nella sua città dove anche la sua carriera ha avuto inizio con il patentino acquisito nel 2006 anno del centenario della 1906 e dove da giocatore passó al ruolo di tecnico.

Ecco le sue prime parole rilasciate in esclusiva ai canali ufficiali della Società: “Sono emozionato e felice di questa opportunità, consapevole che non sarà facile e che la categoria necessita di tutte le attenzioni e professionalità possibile. Tengo a sottolineare che oggi, come normale che sia, è tutta un’altra storia rispetto al passato, come sempre sarà il campo a dare i giudizi ed io con il lavoro non mi sono mai nascosto. Sono un esordiente è vero ma lo sono stato sempre e mi piace esserlo, vorrà dire che l'entusiasmo e l'umiltà mi aiuteranno. Forza Portici e ringrazio tutti coloro che mi hanno voluto fortemente in questo posto in questo momento”.