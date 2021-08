Real Agro Aversa. Tra i pali arriva un giovane 2002 ex Cittanova

Il Real Agro Aversa rende noto l’avvenuto tesseramento per la stagione calcistica 2021-2022 del portiere Gaetano De Simone.

Classe 2002, cresciuto nel settore giovanile dei Fratelli Lodi di Frattamaggiore, fa del dinamismo la sua principale caratteristica. Tre le squadre giovanili in cui Gaetano ha messo in mostra il suo talento: Napoli -giovanissimi- poi Salernitana -tutte le categorie- Avellino- fino alla Berretti-. A Cittanova il debutto in D la scorsa stagione.

“Felicissimo di essere approdato qui. Ripagherò la fiducia del presidente, del direttore sportivo e di tutto lo staff dirigenziale. E' stato un sogno debuttare in D lo scorso anno. Grazie ai consigli di Raoul Lombardo non potrò che mentalizzarmi e crescere. Il mio sogno è di fare un gran campionato con la squadra puntando magari l’anno prossimo alla C”- le sue prime parole.

Le sue parate non sono sfuggite al ds Filosa che crede fortemente in questo giovane talento.

Benvenuto nella famiglia normanna ed in bocca al lupo per la tua nuova avventura in D!

Ufficio Stampa Real Agro Aversa