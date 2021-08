Calcio. Torna il pubblico negli stadi al 50% con modalità a scacchiera

Il calcio, e lo sport in generale, ritroverà il pubblico sugli spalti per la stagione 2021/22: è quanto deciso dal Consiglio dei Ministri che ha accolto le richieste provenienti soprattutto dal mondo del calcio. Lo stesso Consiglio ha dato mandato al Dipartimento per lo Sport di studiare le linee guida per garantire una presenza del 50% di pubblico con la modalità "a scacchiera" e con il Green Pass per quanto riguarda gli impianti all'aperto, capacità che passa al 25% per i palazzetti al chiuso.

Grande il lavoro svolto dal presidente della FIGC, Gabriele Gravina, e dal Sottosegretario allo Sport, Valentina Vezzali, che permetterà ai tifosi di tornare negli stadi per sostenere le proprie squadre sedendosi un sediolino si e uno no, nonostante questo comporti una minor distanza tra una persona e l'altra che, all'inizio, era prevista in un metro.