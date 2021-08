Il baby Gorga dal Venusia passa ufficialmente alla Salernitana

Giovanni Gorga è un giocatore della Salernitana. Il classe 2007 venosino ha firmato ufficialmente il cartellino che lo legherà nella prossima stagione ai granata. Cresciuto calcisticamente nella scuola calcio del Venusia del presidente Lotumolo e dopo tanti anni di costanti allenamenti sotto la guida del di papà Luciano dai Pulcini ai Giovanissimi regionali giocando sotto età, approda la Foggia allenandosi con i 2006 nazionali. Finalmente arriva la chiamata della Salernitana grazie all'attenzione dell'ex team manger del Picerno Antonio Mele che lo ha segnalato alla Salernitana. Da ieri pomeriggio il calciatore venosino è diventato un giocatore della Salernitana nella categoria 2007 nazionali. Queste le prime parole del baby Gorga: "Ringrazio il mister Alessio Musco, Antonio Mele per la fiducia, tutta la società del Venusia, e infine il Foggia Calcio, con in testa il mister Depaolis e il direttore Giglio per avermi accolto nella grande famiglia rossonera".