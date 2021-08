Fidelis Andria che inizia le grandi manovre in vista dell'ormai prossimo approdo in Serie C. I federiciani, secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, sono vicini a Mirko Bortoletti che ha detto ormai addio al Novara. Per il centrocampista classe '98 sarebbe un ritorno in Puglia dopo l'esperienza nella stagione 2018-2019.