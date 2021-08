Nuova conferma per il Picerno: rinnova Christopher Koné

Una nuova conferma in casa Picerno. Christopher Koné, dopo una straordinaria stagione con la maglia della Leonessa, la vestirà anche nella stagione 2021/2022. Una conferma importante per la squadra del tecnico Palo. Odjouibie Hamed Christopher Koné è il suo nome completo, conosciuto da tutti come "Chris", è nato a Songon in Costa d’Avorio, il 28 novembre 2001. Lo scorso anno la società, con il Direttore Generale Vincenzo Greco, è riuscito ad ottenere il suo trasferimento dal Torino, dove Chris si è laureato campione d'Italia vincendo il campionato nazionale Berretti. Sei le reti messe a segno con il Picerno nell'ultima stagione.

Ufficio Stampa Az Picerno