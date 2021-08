La Leonessa si rafforza in difesa: De Franco é del Picerno

L'esperienza e la grande duttilità e professionalità di Ciro De Franco per il Picerno. Nuovo ingaggio per la società, come comunicato dal Direttore Generale Vincenzo Greco, che ha concluso positivamente la trattativa, assicurando alla squadra di mister Palo un elemento di assoluta affidabilità per il reparto difensivo. De Franco, classe 1988, originario di Napoli, nell'ultima stagione ha collezionato 33 presenze con la Cavese in Serie C. Una carriera interamente trascorsa tra i professionisti, con ben 328 presenze. Due stagioni al Monopoli, cinque al Matera, alla Nocerina, Cuneo, Catanzaro (anche in B). Si tratta di un colpo in entrata importante per il Picerno, che potrà contare sulla grande esperienza di De Franco. Una carriera importante per il difensore napoletano che sicuramente apporterà alla squadra la giusta sicurezza.

Ufficio Stampa Az Picerno

🤩 A Ciro il benvenuto dal presidente Curcio e dal DG Greco!