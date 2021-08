Cavese: prosegue il lavoro in ritiro e sul mercato

Continuano gli allenamenti della Cavese al Centro sportivo polivalente di San Gregorio Magno. Doppie sedute per gli aquilotti con lavoro atletico al mattino ed esercitazioni tattiche nel pomeriggio.

Si continua a lavorare anche sul mercato. Prosegue la valutazione dei tanti under presenti in ritiro e la ricerca di over importanti, tra cui una prima punta.

Sfumato però un obiettivo: secondo indiscrezioni la Cavese aveva fatto una proposta importante a Luigi Castaldo che però ha accettato la corte della Paganese.