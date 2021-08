Francavilla, sarà Castelluccio la sede del ritiro dal 9 al 22 agosto

Prenderá il via lunedì 9 il ritiro precampionato del Francavilla che si svolgerà a Castelluccio Inferiore fino al 22 agosto. Nel primo giorno di ritiro alle 10.30 é prevista un'attività di screening, a cui sarà sottoposto l'intero gruppo, in materia di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19. Nel pomeriggio, alle 17, si terrà la prima seduta di allenamento e dal giorno dopo fino al 14 si terranno ogni giorno doppie sedute. Soltanto a Ferragosto verrà concessa una giornata di riposo. Poi dal 16 gli allenamenti riprenderanno regolarmente. A far parte dello staff tecnico di Nicola Ragno ci saranno il nuovo preparatore atletico Riccardo Diso e il riconfermato preparatore dei portieri Francesco Casalnuovo. Riconfermato anche nello staff Gaetano Marziale e Genny Del Prete e il team manager Franco Olivieri. La squadra alloggerà presso l'Hotel Il Pino Loricato di Castelluccio Inferiore.