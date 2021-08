Ancora due colpi per il Picerno: Coratella e Setola

Prende sempre più forma la nuova rosa dell'AZ Picerno che affronterà il campionato di Serie C 21/22. Una nuova ed importante operazione di mercato è stata portata a termine dal Direttore Generale Vincenzo Greco, che ha 'pescato' in Serie D un altro importante calciatore. Si tratta del giovane Ciro Coratella, classe 1999, attaccante, che ha messo a segno 15 reti nell'ultima stagione con il Team Nuova Florida. Per il 22enne di Napoli si tratta di un ritorno tra i Profesionisti, dal momento che ha giocato in Serie B con il Bari, dov'è rimasto per tre stagioni, prima di passare al Portici.

E' Carmine Setola il nuovo nome per la retroguardia difensiva dell'AZ Picerno. Il calciatore, terzino destro, classe 1999, nativo di Cerreto Sannita, arriva nel Melandro dopo l'esperienza al Giugliano e cinque stagioni in Serie C alla Casertana, Virtus Francavilla, Robur Siena, Alma Juventus Fano e Pisa. Per lui anche due stagioni in Serie B con Cesena e Palermo, nell'intermezzo l'esperienza con il Cesena. Nonostante la giovane età, conta già una sessantina di presenze tra i Professionisti. La trattativa con il calciatore si è conclusa positivamente in mattinata, dopo l'accordo trovato con il Direttore Generale Vincenzo Greco.