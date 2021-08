Real Agro Aversa. Ha firmato un centrocampista ex Albanova e Cervinara

Il Real Agro Aversa, nella persona del Presidente Pellegrino e del Ds Filosa, è lieto di annunciare di aver trovato l’accordo per le prestazioni sportive del calciatore Luca Casale. Centrocampista classe 2001, rappresenta un importante elemento nello scacchiere di mister Sannazzaro.

Cresce nel settore giovanile dell’Avellino per poi militare 5 anni in Eccellenza tra Albanova e Cervinara. E' stato capitano della rappresentativa campana, Si tratta di un calciatore duttile tatticamente, un centrocampista dai piedi buoni che tra i punti di forza vanta visione di gioco e intelligenza nell’impostazione della manovra d’attacco.

Queste le sue impressioni appena trovato l’accordo con la società granata: "Sono onorato di far parte di questo gruppo. Sono un interno di centrocampo, amo giocare vicino la porta e cerco spesso la via del goal. Aversa è una piazza gloriosa dal passato importante. Darò il massimo, orgoglioso di poter indossare questa maglia. Ringrazio la società, il direttore sportivo ed il mister per la fiducia che mi è stata data, con la speranza di poter raggiungere gli ambiziosi obiettivi della società. Sempre forza Real Agro Aversa!”

Le sue prestazioni hanno impressionato sin da subito il ds Filosa che lo ha blindato con un contratto biennale.

Ufficio Stampa Real Agro Aversa