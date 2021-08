Gladiator 1924. Due acquisti e due conferme per i nerazzurri

Il Gladiator 1924 S.S.D. A R.L. comunica di aver acquistato i difensori Giovanni Esposito e Mattia Passaro.

Il primo arriva in prestito dalla Juve Stabia. Classe 2003, compirà 18 anni il prossimo 12 agosto. E’ cresciuto nelle giovanili del club stabiese suscitando l’interesse di molti addetti ai lavori.

Mattia Passaro è un terzino sinistro nato a Torre del Greco il 18 dicembre del 2002. Molto ben strutturato (è 186 cm), vanta diverse esperienze in serie D con la Gelbison, Gavorrano e la scorsa stagione con il Bitonto.

La scrivente società comunica altresì l’avvenuta conferma di due attaccanti. Si tratta di Mario Strianese e Gabriele Novello. “Inutile dire – esordisce Strianese - che sono contento di poter iniziare un’altra stagione con questi colori che già l’anno scorso mi hanno regalato tante emozioni. Spero di potermi esprimere al massimo, di dimostrare il mio valore e aiutare la squadra. Forza Gladiator”.

Secondo anno a Santa Maria per Novello che non nasconde la propria soddisfazione: “Sono entusiasta di essere stato confermato in questa squadra, con a capo persone per bene che oggi è veramente difficile trovare nel mondo del calcio. Sono motivato darò il meglio di me per la città, la maglia e lo faremo tutti insieme. Un grazie alla proprietà, al mister e allo staff per la fiducia e la stima riposta in me, spero di ricambiarla sul campo nel miglior modo possibile”.

UFFICIO STAMPA A.S.D. GLADIATOR 1924 S.S.D. A R.L