Comunicato Novara Calcio

Riportiamo integralmente il comunicato stampa del Novara Calcio di ieri sera:

La Società Novara Calcio S.p.A., a seguito del completamento documentale, probante la propria linea di difesa, in merito alla controversia in atto ed inerente all’esclusione dal campionato di Serie C 2021/22, ed in merito alle questioni giudiziarie scaturite ed inerenti quanto sopra, comunica di aver provveduto in data odierna a tutto quanto necessario per promuovere i propri diritti sportivi, amministrativi, legali e societari, ed illustra i seguenti punti:

La Società Novara Calcio S.p.A. qui rappresentata “esclusivamente” dalla A&G Real Estate S.p.A., proprietaria sin dal 22/06/2021 (per pubblicazione ufficiale come da Visura CCIAA) dell’80% delle azioni, nel voler tutelare il proprio “esclusivo” esborso di euro 1.984.635,88 (effettuato con propri mezzi e propri fondi) comunica di aver terminato la raccolta di tutta la documentazione “in maniera rituale e prevista dall’ordinamento vigente”, ad oggi, certificata ed attestante quanto rilevato dalle scritture contabili, dai contratti di associazione, loro appendici commerciali e loro appendici sportive.

La Società Novara Calcio S.p.A. qui rappresentata “esclusivamente” dalla A&G Real Estate S.p.A., comunica di aver intrapreso, “in maniera rituale e prevista dall’ordinamento vigente” attività di esposizione, denuncia e querela preso la Magistratura Ordinaria e Suoi Organi addetti al controllo Fiscale sul territorio Nazionale al fine di richiedere la punizione dei colpevoli per i reati “eventualmente” ravvisabili nella presentazione della documentazione ottenuta e preventivamente certificata e riscontrata.

La Società Novara Calcio S.p.A. qui rappresentata “esclusivamente” dalla A&G Real Estate S.p.A., comunica che, sebbene sia concorrente e ricorrente in un Torneo Calcistico Privato, è una società di Diritto Italiano e quindi ha ritenuto giusto esporre fatti e documenti attestanti la “rilevata” miopia e/o cecità protratta negli anni che ha generato, nel mancato controllo da chi era tenuto a farlo, un susseguirsi di manifestazione di reati civili e penali quali:

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE, ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, PRESUPPOSTO ERRONEO, ILLOGICITÀ, PERPLESSITÀ, TRAVISAMENTO, SVIAMENTO ED INFINE VIOLENZA PRIVATA.

La Società Novara Calcio S.p.A. qui rappresentata “esclusivamente” dalla A&G Real Estate S.p.A., comunica che proseguirà la propria attività legale civile e penale “in maniera rituale e prevista dall’ordinamento vigente” in ogni grado di giudizio al fine di ottenere giustizia e di ottenere la punizione degli "eventuali" colpevoli laddove riscontrabili dagli organi preposti, qualunque ruolo essi ricoprano e qualunque attività essi professino.

La Società Novara Calcio S.p.A. qui rappresentata “esclusivamente” dalla A&G Real Estate S.p.A., ricorda a tutti di essere un soggetto giuridico indipendente, disciplinato, regolato ed ossequiante delle norme vigenti della Repubblica Italiana e non assoggettato piuttosto che obbligato a comunicare le proprie attività legali, reputando tardivo ogni interesse di terzi, in qualsiasi loro veste, sia pubblica che privata, da anni disattenti, alle vicende ben note della stessa Società Novara Calcio S.p.A.