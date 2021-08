Coppa Italia, Avellino: domenica c'è la Ternana

L'U.S. Avellino ha reso nota la numerazione ufficiale delle maglie da gioco in vista del primo impegno stagionale in Coppa Italia, in programma domenica alle 18.30 contro la Ternana.

1. PANE PASQUALE

2. RIZZO AGOSTINO

3. TITO FABIO

4. ALOI SALVATORE

5. SBRAGA ANDREA

6. MICELI MIRKO

7. BERNADOTTO GABRIELE

8. MASTALLI ALESSANDRO

9. SANTANIELLO EMANUELE

10. DE FRANCESCO ALBERTO

11. PLESCIA VINCENZO

12. PIZZELLA ANTONIO

13. DOSSENA ALBERTO

17. CAPONE FEDERICO

18. MESSINA ANTONIO

19. MANIERO RICCARDO

20. CARRIERO GIUSEPPE MATTIA

21. MATERA ANTONIO

22. FORTE FRANCESCO

23. CIANCIO SIMONE

27 D'ANGELO SANTO

28. SILVESTRI LUIGI

29. SILVESTRI MARCO

33. MIGNANELLI DANIELE