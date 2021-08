Picerno, confermato Finizio Giovedì amichevole con il Monopoli

Mario Finizio con il Picerno tra i Professionisti. Altra importante conferma in casa rossoblù

Continua sempre ad essere più completo il reparto difensivo dell'AZ Picerno. La Società, con il Direttore Generale Vincenzo Greco, comunica che Mario Finizio, classe 1992, vestirà la maglia rossoblù anche nella nuova stagione tra i Professionisti. Per lui si tratta di un ritorno in Serie C, visto che ha grande esperienza in questo campionato, dopo aver registrato oltre 150 presenze con Rimini, Vibonese, Casertana e Ischia. Anche nell'ultima stagione che si è appena conclusa, è stato davvero importante il campionato disputato dal calciatore napoletano, che resta a disposizione di mister Palo.

⚽️ Giovedì 12 agosto, alle ore 17:30, allo stadio "Donato Curcio" si svolgerà un allenamento congiunto tra AZ Picerno e Monopoli. L'allenamento si terrà a porte chiuse e in assenza di pubblico per le misure restrittive relative all'emergenza sanitaria.

