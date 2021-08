UFFICIALE - La Fidelis Andria torna in Serie C

Fidelis Andria

BatSerie C 07 Agosto 2021 alle 11:10

Finalmente Andria può esultare: la Fidelis torna ufficialmente in Serie C. A dare l'annuncio è direttamente la società federiciana con un post su Facebook. La Fidelis parteciperà così alla prossima Serie C, un campionato che annovera formazioni con un grande passato. Si rinnoveranno i derby con Bari (l'ultimo fu in B nel 1994), Foggia, Taranto e Monopoli, e le sfide a grandi piazze come Palermo, Avellino, Catania e Catanzaro.

La Redazione