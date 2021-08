Serie C, lunedì i gironi. I calendari saranno svelati in diretta tv

Il Consiglio Direttivo di Lega Pro definirà, Lunedì 9 agosto alle ore 11, la composizione dei 3 gironi del Campionato di Serie C 2021/2022.

Appena il tempo di scoprire il volto dei club che per tutta la stagione si affronteranno sui campi di Serie C che, alle 19, saranno svelati anche i Calendari del prossimo Campionato, con gli appassionati che potranno seguire la loro presentazione in diretta RaiSport.

Tanti i derby all'orizzonte della Serie C 2021/2022, così come le emozioni che, finalmente, i tifosi negli spalti potranno di nuovo assaporare.