Anche D'Angelo e Guerra restano a Picerno Arriva Albertazzi

💣 L’estro e la fantasia di Max D’Angelo per la Leonessa

⚽️ L’estro e la fantasia di Massimo D’Angelo a disposizione dei colori rossoblù. Il calciatore abruzzese, classe 1990, indosserà la maglia della Leonessa anche nella stagione 2021/2022 in Lega Pro, campionato che conosce bene, dal momento che ha giocato per tre stagioni con la Fermana tra i Professionisti e con il Giulianova. L’accordo per la permanenza in rossoblù è stato trovato grazie alla trattativa portata a termine positivamente dal Direttore Generale Vincenzo Greco. Importante è stato il contributo di Max nell’ultima stagione, quando più volte è risultato determinante con le sue giocate nel garantire alla squadra risultati importanti.

7.8.2021 - Sarà la terza stagione consecutiva per Walter Guerra con la maglia rossoblù. Un'altra importante conferma arriva per la Leonessa della Lucania, che potrà contare su un elemento di vitale importanza per lo scacchiere di mister Palo. Guerra, classe 1992, originario del casertano, è un calciatore dalle grandi potenzialità che in queste due stagioni trascorse a Picerno ha avuto modo di mettere in mostra e dimostrare il meglio di sé. Ritornerà a giocare con l'AZ Picerno tra i Professionisti dopo la stagione 2019/2020. L'accordo con il calciatore è stato trovato dal Direttore Generale Vincenzo Greco, che è riuscito a trattenere in terra melandrina un elemento importante.

Importante trattativa di mercato in entrata portata a termine dalla Società, nella persona del Direttore Generale Vincenzo Greco. Tra i pali della squadra rossoblù ci sarà Mirko Albertazzi, portiere di grande bravura che nell'ultima stagione ha militato in Serie B con la Virtus Entella. In precedenza, quattro campionati giocati in Serie C tra Vicenza e Virtus Francavilla. Classe 1997, nonostante la giovane età conta circa un centinaio di presenze tra i Professionisti e nel Settore Giovanile del Bologna, città dov'è nato e da dove è partito calcisticamente.

A Mirko il benvenuto a Picerno da parte del presidente Curcio e del DG Greco.

Ufficio Stampa Az Picerno