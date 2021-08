Benevento. Ufficiale: Schiattarella ha firmato con il Parma

Dopo le visite mediche effettuate ieri, Pasquale Schiattarella lascia il Benevento per diventare un nuovo calciatore del Parma. A darne annuncio il club giallorosso con una nota sul proprio sito ufficiale:

Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l'accordo con la società Parma Calcio 1913 per la cessione definitiva del diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Pasquale Schiattarella. Il club di Via Santa Colomba augura al calciatore, che ha vestito per 57 volte la maglia giallorossa conquistando una promozione in Serie A, buona fortuna.

In base a quanto comunicato dal club ducale, l'ex centrocampista giallorosso ha sottoscritto un contratto della durata di due anni.