Real Agro Aversa. Un giovane aversano classe 2005 arricchisce la rosa

Il Real Agro Aversa, nelle persone del Presidente Pellegrino e del D.s. Filosa, è lieta di annunciare di aver trovato l’accordo per le prestazione sportive per l’esterno d’attacco Domenico Russo, aversano doc classe 2005.

Agilità, rapidità ed intelligenza tattica, le principali caratteristiche di Domenico, che di sicuro si candida come elemento prezioso per il pacchetto "under" a disposizione del tecnico Sannazzaro.

C’è grande emozione perché da sempre il lavoro della società nelle persone del Presidente Pellegrino, direttore sportivo Paolo Filosa e responsabile del settore giovanile Luciano Lisbona è incentrato sulla valorizzazione di un serbatoio verde vitale per la prima squadra. Sappiamo quanto siano fondamentali gli under in un un campionato difficile come quello di quarta serie. La beata gioventù!

Cresce nel settore giovanile del Real Carinaro per 7 anni prima di passare nel settore giovanile del Napoli fino alla categoria giovanissimi. Il ragazzo realizza oggi il sogno di giocare con la squadra della sua città.

Queste le sue impressioni fresco di firma: “Sono contento che la società mi abbia cercato e voluto fortemente. Per me una grande emozione, ringrazio tutti per questa possibilità. Mi reputo veloce e tento spesso la via della rete. Un grazie di cuore ai miei genitori per tutti i sacrifici che fanno per me”.

“Poteva andare in settori giovanili di serie A o B. Ha scelto di far bene con la maglia della sua città. I ragazzi vanno sempre sostenuti” - le parole di Luciano Lisbona a conferma della linea della società proiettata al futuro con tante idee chiare".

