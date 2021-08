Gladiator 1924. Cinquina di acquisti per i nerazzurri in 24 ore

Cinquina di acquisti per il Gladiator nelle ultime 24 ore. La società sammaritana ha comunicato cinque nuovi arrivi in rosa:

- Alessandro Manes. Difensore centrale, ventisette anni, è reduce dall’esperienza in D con il Castrovillari. In carriera ha indossato le maglie di Siena (settore giovanile), poi Correggese, Villabiagio, Spoleto, Poggibonsi, Rende, Acireale, Latina, Sanremese e come detto nell’ultimo torno il Castrovillari. Possente fisicamente, partecipa spesso anche alla manovra d’attacco e lo confermano i gol realizzati nelle ultime stagioni.

- Vincenzo Barone. Attaccante, cresciuto nelle giovanili del Napoli, ha giocato con il Lanciano, Vico Equense, Arzanese, Marcianise, Legnago, Mantova, Clodiense, Lentigione e Delta Porto Tolle. Una prima punta ben strutturata fisicamente che ha sempre creato problemi alle difese avversarie.

- Muhamed Varela Djamanca. Ala destra proveniente dal Lanusei (tredici gol nella passata stagione), arriva in Campania dopo le esperienze in terra sarda con San Teodoro e Budoni. Cresciuto calcisticamente nello Sporting Lisbona, ha giocato nel suo paese d’origine con Belenenses, Gil Vincente e Olhanense.

- Oreste Magno, centrocampista, "under", nell’ultima stagione alla Virtus Cilento. Scuola Salernitana, ha giocato con il Santa Maria Cilento e il Calpazio ed un calciatore piuttosto duttile. Può infatti ricoprire diversi ruoli a centrocampo. Nasce come centrale ma all’occorrenza può ricoprire anche il ruolo di mezz’ala sinistra.

- Vincenzo Dommarco, centrocampista. Classe 2003, è cresciuto nel settore giovanile della Salernitana, compagine dalla quale arriva in prestito, con cui ha disputato l’under 17 e il campionato Primavera B. Un centrocampista sinistro che avrà modo di mettersi in mostra nel prossimo campionato di serie D.

- Francesco Pio Petito, centrocampista, classe 2002. Cresciuto nelle giovanili della Casertana (con cui ha esordito lo scorso ottobre contro la Ternana), la passata stagione ha giocato sei mesi in prestito nelle fila della Nocerina collezionando sedici presenze tra campionato e playoff. Un prospetto molto interessante a cui auguriamo un caloroso benvenuto.