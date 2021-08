Frosinone-Benevento 2-2: Letizia ed Elia in gol per i giallorossi

Termina con il punteggio di 2-2 l'amichevole appena terminata allo "Stirpe" di Frosinone tra la compagine ciociara ed il Benevento di mister Fabio Caserta.

Ritmi blandi per la temperatura ed i carichi della preparazione ma, tutto sommato, nella partita si sono visti buoni spunti da una parte e dell'altra. Il Frosinone parte meglio e sfiora la rete al 12' con Boloca che, servito da Ciano, spreca malamente davanti a Paleari. Le emozioni si concentrano nel finale di tempo. Al 43' è Rohden a sfiorare il gol con una conclusione potente mentre al 46' è Letizia che, con un cross che diventa un tiro, beffa Ravaglia prima di andare negli spogliatoi per l'intervallo.

Nella ripresa il Frosinone piazza un uno-due repentino. Al 56' i padroni di casa si portano in vantaggio con Brighenti che batte Paleari da pochi passi nonostante fosse a terra. Il Benevento prova a replicare con un tiro potente ma centrale di Kragl respinto da Ravaglia e subisce il vantaggio gialloblù dall'ex Iemmello, servito da Zampano. Con una girandola di sostituzioni i due allenatori ridisegnano le squadre in campo ed il Benevento, quasi allo scadere dei 90' regolamentari, perviene al gol del pareggio. Masciangelo, subentrato al posto di Pastina, mette al centro per Elia che, da distanza ravvicinata, batte di testa De Lucia, subentrato a Ravaglia. Sul 2-2, dopo pochi minuti di recupero, il direttore di gara manda le squadre negli spogliatoi emettendo il triplice fischio.

IL TABELLINO