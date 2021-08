Ufficiale, Borgosesia ripescato in serie D!!!

E' durato un paio di mesi il purgatorio del Borgosesia in Eccellenza, i granata sono ufficialmente stati ripescati e parteciperanno al campionato di serie D nella stagione 2021/2022.

Una brutta stagione non deve far dimenticare che i valsesiani da anni puntano sui giovani e può capitare un anno storto come quello 2020/2021, ora la società è al lavoro per dare al nuovo tecnico Lunardon una formazione competitiva e che possa raggiungere sul campo la salvezza.