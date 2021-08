La Pro Vercelli non va, 0 a 4 contro la Juventus U23

Deciso passo indietro per la Pro Vercelli nell'amichevole di ieri contro la Juventus U23, le bianche casacche a Vinovo escono sconfitti con un pesante zero a quattro.

3-5-2 con Tintori tra i pali, Auriletto, Grbic e Carosso in difesa, a centrocampo Iezzi, Awua, Emmanuello, Erradi e Crialese, di punta Rolando e Comi; bianconeri subito in vantaggio al 13' con un calcio di rigore di Correia, al 30' raddoppia Miretti, i cambi dell'intervallo non cambiano il match, la doppietta di Clemenza fissa il punteggio sul quattro a zero finale.