Real Agro Aversa. Il pacchetto under si arricchisce con un ex Leganes

Il Real Agro Aversa, nella persona del Presidente Pellegrino e del D.s. Filosa, è lieta di comunicare di aver definito il trasferimento del calciatore Nicolò Sarli, interno di centrocampo, classe 2003.

Si mette in mostra con la Juniores Nazionale del Gozzano prima della chiamata con l’under 17. Lotta su ogni pallone, le sue prestazioni di certo non sfuggono agli addetti ai lavori. Arriva la chiamata del Club Deportivo Leganés, a due passi da Madrid, compagine militante nella Segunda División, la seconda serie del campionato spagnolo. Faccia tosta e gran temperamento, abilissimo nel recuperare palloni. Ora la firma col club normanno.

Figlio d’arte, il papà Cosimo lo ricordiamo funambolico attaccante con oltre 200 reti da professionista con una carriera importante iniziata nel settore giovanile del Torino, esperienze all’esterno ed in Italia in C e D. Indossa la casacca dell’Aversa Normanna nel 2007 in D ed in C2 nel 2009-2010.

Queste le prime parole in granata di Nicolò Sarli: "Sono felicissimo di essere approdato qui. Il Real Agro Aversa ha una storia importante alle spalle e non è una Società qualunque. Mi è piaciuto subito il gruppo, mi son sentito subito in famiglia. Cercherò di ripagare sul campo la fiducia riposta dal Presidente, dal D.s. e dal mister. Sono sicuro che insieme faremo grandi cose."

Un ottimo elemento che impreziosisce ancora di più il pacchetto "under" a disposizione dell'allenatore Sannazzaro.

A Nicolò va il nostro benvenuto e un grande in bocca al lupo per la sua nuova avventura in granata.

Ufficio Stampa Real Agro Aversa