IamC - Fidelis Andria, piacciono Katseris e bomber Di Piazza

Fidelis Andria scatenata dopo il ripescaggio in Serie C. Il club federiciano, secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, sta seguendo Panos Katseris, centrocampista 2001 lo scorso anno alla Nocerina che piace però anche alla Cavese, e soprattutto l'attaccante del Catanzaro, Matteo Di Piazza. L'ex puntero del Catania è il reale sogno per il reparto avanzato biancazzurro.