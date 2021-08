Serie C, ecco il nuovo girone C: c'è il Monterosi, non la Viterbese

Ufficializzato l'organico del girone C di Serie C per la stagione 2021-22.

Rispetto alla passata stagione non vi sono Teramo e Viterbese, spostate nel girone B; inserite, invece, nel girone meridionale le due laziali Latina e Monterosi.

Ecco il nuovo gruppo:

Avellino, Bari, Campobasso, Catania, Catanzaro, Fidelis Andria (ripescata), Foggia, Juve Stabia, Latina (ripescata), ACR Messina, Monopoli, Monterosi, Paganese, Palermo, AZ Picerno (riammesso), Potenza, Taranto, Turris, Vibonese, Virtus Francavilla.