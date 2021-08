Picerno, sarà ancora Roberto Franzese il team manager

Sarà ancora Roberto Franzese a ricoprire il ruolo di Team Manager del Picerno. Per l'ex centrocampista, classe 1980, originario di Qualiano nel napoletano, è la quinta stagione con la società melandrina, dal momento che ha indossato la maglia della Leonessa (con 57 presenze e 8 reti in Serie D, e nella sua carriera oltre 500 presenze in D e C) e lo scorso anno ha ricoperto il ruolo di Team Manager nel campionato di Serie D. Franzese conosce bene la realtà sportiva picernese e continuerà a dare un contributo importante. Si è conquistato la fiducia del dg Greco lavorando con professionalità e grande dedizione, elementi che lo contraddistinguono nel ricoprire il suo ruolo.

Ufficio Stampa Az Picerno