Benevento. Ufficiale: Talbi vola in Russia e firma un quadriennale

Montassar Talbi è un nuovo calciatore del Rubin Kazan: ad annunciare il trasferimento dal Benevento è stato lo stesso club russo tramite i propri canali social.

In base a quanto si apprende dalla Russia, Talbi ha firmato un contratto quadriennale con il Rubin e indosserà la maglia con il numero 3.

Talbi era arrivato al Benevento a parametro zero dal Rizespor ma non ha mai debuttato ufficialmente con i giallorossi: la sua posizione sul non voler disputare il campionato di Serie B è stata chiara alla dirigenza giallorossa fin da subito.