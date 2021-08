Foggia, in arrivo il giovane Ballarini dall'Udinese

Continua la campagna di rafforzamento del Foggia. Nelle ultime ore, il club rossonero ha messo gli occhi su Marco Ballarini, esterno laterale classe 2001, scuola Udinese.

Il giovane centrocampista si è formato nel settore giovanile della squadra friulana, esordendo anche in Serie A, e nell'ultima stagione ha indossato la casacca del Piacenza in Lega Pro con cui ha siglato due reti in 9 presenze.

Le parti sono vicine all'accordo e già nelle prossime ore potrebbe esserci l'ufficialità. Probabile che il giocatore arrivi in prestito in Capitanata.