Il Picerno si rinforza con il terzino italo-brasiliano Dias

Importante innesto nella batteria under del Picerno, con la Società che è riuscita a garantirsi le prestazioni di un giovane talento scuola Inter, Eduardo Alcides Dias, classe 2002. Laterale difensivo italo-brasiliano, cresciuto nel vivaio nerazzurro. Nell'ultima stagione il duttile difensore è stato protagonista di un ottimo campionato con la Primavera della Spal, arrivato in prestito dall'Inter, e lo scorso anno ha impressionato con la formazione neroazzurra. Con l'Under 17 dell'Inter ha vinto campionato e Supercoppa, da titolare. Nato il 28 agosto 2002 in Brasile, si è trasferito con la famiglia in Italia nel 2005 nel trevigiano. La trattativa è stata portata a termine dal Direttore Generale Vincenzo Greco, che da il benvenuto al calciatore in maglia rossoblù.

Ufficio Stampa Az Picerno