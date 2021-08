Potenza, presentato Banegas Il portiere Brescia va al Cerignola

Pablo Ezequiel Banegas è un nuovo giocatore del Potenza. L'attaccante, nell'ultima stagione al Notaresco, dove è arrivato secondo in classifica e ha realizzato 16 gol nel girone F di serie D, torna a militare in C dopo 5 anni dopo le esperienze con Albinoleffe e Cuneo. Nell'ultimo lustro ha sempre giocato in D: oltre all'ultima esperienza abruzzese, ha vestito le maglie di Fidelis Andria, Prato, Francavilla sul Mare, Triestina e Gozzano, e prima di approdare nei professionisti ha disputato la quarta serie con il Valle d'Aosta, Borgomanero, Vado e Bra. Invece è stato ceduto in prestito al Cerignola il portiere Andrea Brescia classe 2002.