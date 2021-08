Coppa Italia Serie C, il Potenza andrà a Monopoli Il Picerno a Palermo

Saranno Monopoli-Potenza e Palermo-Picerno le sfide valide per il primo turno eliminatorio in programma sabato 21 agosto. Chi vincerà i due incontri si incrocerà nel turno successivo. Il primo turno eliminatorio si svolge in gara unica ad eliminazione diretta. In caso di parità nel numero di reti segnate al termine della gara, verranno disputati due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno. Perdurando la parità anche al termine dei due tempi extra, si procederà con i calci di rigore. Mentre in campionato le due lucane si affronteranno in campionato il 7 novembre al Viviani. Il ritorno è invece fissato per il 16 marzo.