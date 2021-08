UFFICIALE - Foggia, arriva Maselli in prestito dal Lecce

Altro giovane innesto per il Calcio Foggia 1920. La società rossonera ha comunicato di aver raggiunto un accordo con la società US Lecce per l’acquisizione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Sergio Maselli per la stagione sportiva 2021/2022.

Centrocampista, classe 2001, nativo di Putignano, Maselli è cresciuto nel settore giovanile della formazione salentina dove ha fatto tutta la trafila fino ad approdare in prima squadra. Nella scorsa stagione Maselli ha collezionato 6 presenze con i giallorossi.