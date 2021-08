Picerno, preso il mediano argentino De Ciancio

La tecnica e le grandi doti atletiche di Rodrigo De Ciancio per il Picerno. E' di nazionalità argentina il nuovo calciatore che arriva alla corte del tecnico Palo, dopo una trattativa portata a termine positivamente dal Direttore Generale Vincenzo Greco. Centrocampista classe 1995, a 26 anni ha giù una grande esperienza. Di nazionalità argentina, nell'ultima stagione ha militato in Serie C con la Sambenedettese. Mentre in Argentina ha militato nel San Lorenzo de Almagro, squadra della città di Buenos Aires dov'è nato e creesciuto, e dove a soli 20 anni ha esordito nella Superliga (Serie A argentina). Per lui esperienza anche nel Temperley, Platense e Atlanta, sempre in argentina, e nella Copa Libertadores.

Ufficio Stampa Az Picerno