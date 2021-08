Il terzino sinistro Vanacore torna al Picerno dopo un solo anno

Protagonista assoluto nel campionato di Serie D 2018-2019 con 5 reti in 26 partite, e poi in Lega Pro l'anno successivo, ritornerà a vestire la maglia del Picerno Emilio Vanacore. Il calciatore, classe 1999, ha trovato l'accordo con il Direttore Generale Vincenzo Greco, che ha portato a termine positivamente la trattativa. E' stato Vanacore, a Castellammare di Stabia, a firmare la prima storica rete del Picerno tra i Professionisti, nel match contro la Cavese, il 25 agosto 2019. Il terzino sinistro è già a disposizione del tecnico Palo. Nell'ultima stagione ha militato in Serie C con la maglia del Ravenna.

Ufficio Stampa Az Picerno