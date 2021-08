Real Agro Aversa. Biennale per un centrocampista ex Savoia

Il Real Agro Aversa è lieto di comunicare di aver definito, a titolo definitivo, il trasferimento del calciatore Domenico Russo, centrocampista centrale, con contratto biennale.

Nasce a San Giorgio a Cremano il 26 Ottobre 2001: cresce nel settore giovanile del Benevento (4 anni) e poi in quello dell’Avellino venendo convocato anche con la prima squadra. E’ stato un protagonista con la Berretti biancoverde. La scorsa stagione protagonista tra le fila del Savoia: oltre 20 le presenze per lui fino alla finale play-off.

Russo è un mediano di rottura grintoso e dinamico che, in ottica under, può garantire a Sannazzaro più varianti tattiche.

Il neo centrocampista normanno alla sua prima dichiarazione ufficiale: "Mi sono subito trovato bene, a mio agio, sia con il tecnico e il suo staff, ma soprattutto con tutto il gruppo. Ringrazio la società per la fiducia riposta in me. Sono un giocatore grintoso e agile, punto a far bene per sperare l’anno prossimo di poter approdare in Lega Pro ”.

Il calciatore, oggetto del desiderio di tanti club di serie D, ha scelto un ambiente giovane e motivato come Aversa. Il tutto grazie agli ottimi rapporti che intercorrono tra la società e l’avvocato De Marco, procuratore del calciatore.

Ufficio Stampa Real Agro Aversa