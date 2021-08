Il Foggia e Federico Gentile si separano. La società rossonera ha infatti comunicato di aver provveduto a rescindere consensualmente il contratto economico con l'ex capitano che ha guidato la promozione dalla Serie D alla Serie C.

Dopo gli ultimi sei mesi passati in prestito al Fano, Gentile era tornato in rossonero ma le strade con il Foggia non si sono ricongiunte.