Puteolana-Benevento 0-2: buona sgambata in vista della Spal

Il Benevento, con una formazione rivoluzionata rispetto a quella dell'ultimo test contro il Frosinone, batte per 2-0 la Puteolana 1902 sul terreno di gioco del "Conte" di Pozzuoli. Le reti dei giallorossi, una per tempo, portano le firme di Di Serio e Insigne.

La prima fiammata del match è dei padroni di casa che, pronti-via, ci provano con Guarracino ma Manfredini para a terra. Al 6' replica il Benevento e si porta in vantaggio: Sanogo apre sulla destra per Elia, schierato come terzino destro, che mette al centro una palla che Di Serio deve solo spingere alle spalle di Caparro. Dopo il vantaggio giallorosso i ritmi calano vistosamente visto il gran caldo e la gara scivola via tranquilla fino al momento della pausa.

Nella ripresa i due tecnici rivoluzionano le squadre e c'è qualche brivido in più. Al Al 64' Acampora serve Improta che, però, viene fermato dall'uscita bassa di Caparro. Al 73' è Insigne a provarci dal limite ma la sua conclusione è debole e centrale e l'estremo difensore della Puteolana non ha problemi a far sua la sfera. All'85' è ancora Improta a rendersi pericoloso dopo una imbucata di Kragl ma, anche in questo caso, Caparro è provvidenziale nell'uscita. Al 43' il Benevento sigla il raddoppio: Masciangelo, spostato sull'out di destra, mette sul secondo palo dove Insigne è lesto a mettere alle spalle di Marchese, subentrato da circa un minuto a Caparro. Al secondo minuto di recupero i giallorossi sfiorano anche la terza rete per due volte nella stessa azione: prima è Insigne, servito da Kragl, che si vede respingere la sfera quasi sulla linea di porta da Marchese con un intervento istintivo; poi è Improta che, sulla respinta, non trova il tap-in vincente. Al triplice fischio il finale è, quindi, di 2-0 per il Benevento sulla Puteolana 1902.

Da segnalare, prima del fischio di inizio, la consegna delle maglie celebrative per Antonio Vanacore, ex calciatore di entrambe le formazioni, scomparso a causa del covid nel marzo scorso.

IL TABELLINO

Foto: Agenzia Press, pagina ufficiale Facebook Puteolana 1902.