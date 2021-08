Due potentini guideranno il Gravina nel prossimo campionato di Serie D girone H. Si tratta di Antonio Summa e Felice Ragone. Il primo vanta importanti esperienze nei settori giovanili di Virtus Avigliano e Picerno, mentre il secondo, anch'egli ex collaboratore della squadra melandrina, ha allenato lo Sporting Pignola in Promozione e la Murese in Eccellenza.