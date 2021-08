UFFICIALE - Foggia, arriva Ballarini dall'Udinese

Come preannunciato dalla nostra redazione pochi giorni fa, il Foggia batte un colpo importante. La società rossonera ha infatti comunicato di aver raggiunto un accordo con la società Udinese per l’acquisizione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco Ballarini per la stagione sportiva 2021/2022.

Centrocampista, classe 2001, nativo di Gorizia, Ballarini è cresciuto nel settore giovanile della formazione friulana dove ha fatto tutta la trafila fino ad approdare in prima squadra arrivando ad esordire in Serie A il 9 luglio del 2020 a Ferrara. Nella scorsa stagione Ballarini ha indossato la maglia del Piacenza, serie C, disputando 7 gare e mettendo a segno 2 gol.