Colpo praticamente chiuso. La Pistoiese, in attesa dell'ormai possibile ripescaggio in Serie C, si sta muovendo in sede di calciomercato. Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, gli arancioni hanno ingaggiato il difensore centrale Minel Sabotic. Il calciatore ex Pisa si è svincolato d'ufficio dal Carpi.