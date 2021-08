Picerno, l'esterno destro Stasi vestirá ancora la maglia rossoblu

Sarà la seconda stagione consecutiva con il Picerno per Gianluca Stasi. Il giovane esterno destro, classe 2002, ha trovato l'accordo con la società nella persona del Direttore Generale Vincenzo Greco. La Leonessa si assicura così le prestazioni del giovane calciatore pugliese, che proviene dal Bari. Entusiasmante e ottimo è stato il suo campionato appena trascorso in D con i colori rossoblù. Una nuova operazione per il Picerno, che si assicura quindi le prestazioni di uno degli under più interessanti dell'ultima stagione, anche a dimostrazione della volontà della società di valorizzare al meglio i giovani e puntare su di loro. Stasi si è già aggregato al gruppo ed è a disposizione del tecnico Palo.

Ufficio Stampa Az Picerno