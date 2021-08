Benevento. Vogliacco vicino, Lapadula va o resta?

Il difensore Alessandro Vogliacco, classe 1998, vestirà la maglia del Benevento nella stagione 2021/22 anche se bisognerà attendere qualche altro giorno per la definizione dell'affare.

Il calciatore è di proprietà del Pordenone, compagine con la quale ha disputato lo scorso torneo di B, che lo cederà a titolo definitivo al Genoa; il club del presidente Preziosi, poi, lo girerà al Benevento in prestito visti gli ottimi rapporti che intercorrono tra le due società.

Nessuna novità, invece, per quanto riguarda l'attacco. Gianluca Lapadula interessa sempre a tanti club ma nessuno si è fatto ancora seriamente avanti con una offerta ufficiale al Benevento: in Italia è l'Hellas Verona di mister Di Francesco ad essere maggiormente attratta dall'italo-peruviano ed avrebbe in casa anche una contropartita, la punta Di Carmine, gradita a mister Caserta. All'estero, sono diversi i club che hanno espresso apprezzamento per la punta specie dopo l'exploit nella Coppa America, specie in Spagna ed in Inghilterra. Ricordiamo, però, che il Benevento farebbe volentieri uno sforzo per tenere la punta in rosa nonostante l'alto stipendio visto il valore del calciatore specie in Serie B.